Экс-полковника МВД отправили в СИЗО по делу банды киллеров
Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал полковника МВД в отставке
Владимир Новгородов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Столичный Басманный суд заключил под стражу 60-летнего полковника МВД РФ в отставке Владимира Новгородова. Он обвиняется в совершении убийств, хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Новгородов является одним из фигурантов банды киллеров, о которой узнали в декабре 2023 года.
Уголовное дело возбудили по статьям о групповом убийстве двух и более лиц общеопасным способом, которые были совершены из корысти или по найму и имеют отношение к разбою, вымогательству и бандитизму. Также Новгородова обвиняют в незаконной покупке, передаче, продаже и хранении оружия и взрывчатого вещества. Мужчина пробудет под арестом два месяца, невзирая на проблемы со здоровьем. Адвокаты планируют обжаловать арест.
Изначально предполагалось, что оружие и боеприпасы, которые хранил подозреваемый, он получил от лидера группировки Алексея Чеботарёва, которого арестовали в прошлом году. Ещё весной стало известно, что у него закопан солидный арсенал оружия, однако в тот момент он проходил по этому делу в качестве свидетеля. Новгородов ушёл на пенсию в 2011 году, после чего 10 лет ещё работал в службе безопасности коммерческой фирмы.
Участников банды задержали в декабре прошлого года. Они, согласно информации следствия, с 1998 года совершали преступления в том числе на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Красноярского края.
Ранее Life.ru писал, что арестованному совладельцу петербургского клуба "Грибоедов" — 54-летнему Олегу Каштело — могут предъявить новые обвинения. Выяснилось, что им, а также другими членами ферганской ОПГ под его руководством было совершено ещё шесть убийств в Санкт-Петербурге в 1990-е и 2000-е годы.