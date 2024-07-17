Экс-полковника МВД отправили в СИЗО по делу банды киллеров

Столичный Басманный суд заключил под стражу 60-летнего полковника МВД РФ в отставке Владимира Новгородова. Он обвиняется в совершении убийств, хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Новгородов является одним из фигурантов банды киллеров, о которой узнали в декабре 2023 года.

Уголовное дело возбудили по статьям о групповом убийстве двух и более лиц общеопасным способом, которые были совершены из корысти или по найму и имеют отношение к разбою, вымогательству и бандитизму. Также Новгородова обвиняют в незаконной покупке, передаче, продаже и хранении оружия и взрывчатого вещества. Мужчина пробудет под арестом два месяца, невзирая на проблемы со здоровьем. Адвокаты планируют обжаловать арест.

Изначально предполагалось, что оружие и боеприпасы, которые хранил подозреваемый, он получил от лидера группировки Алексея Чеботарёва, которого арестовали в прошлом году. Ещё весной стало известно, что у него закопан солидный арсенал оружия, однако в тот момент он проходил по этому делу в качестве свидетеля. Новгородов ушёл на пенсию в 2011 году, после чего 10 лет ещё работал в службе безопасности коммерческой фирмы.

Участников банды задержали в декабре прошлого года. Они, согласно информации следствия, с 1998 года совершали преступления в том числе на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Красноярского края.