Совладельцу клуба "Грибоедов" в Петербурге Каштело вменили новые убийства

Арестованному совладельцу петербургского клуба "Грибоедов" — 54-летнему Олегу Каштело — могут предъявить новые обвинения. Выяснилось, что им, а также другими членами ферганской ОПГ под его руководством было совершено ещё шесть убийств в Северной столице в 1990-е и 2000-е годы.

Как напомнили в СК, 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре был застрелен телохранитель Каштело — экс-боец Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Сергей Максимов. В преступлении подозреваются также Вадим Камалетдинов и Дмитрий Карлик — они за пределами РФ и объявлены в розыск. Также имеются признания об их причастности к пропаже советского спортсмена Вячеслава Бордукова летом 2000 года. 15 мая 2024-го из земли извлекли останки жертвы.

Кроме того, по данным ведомства, члены ОПГ с 1993-го по 1999 год совершили ещё шесть убийств: на их руках кровь участника тамбовской группировки Олега Гуняшина, владельца клуба "Невские звёзды" Роберта Вартаняна, председателя совета директоров акционерного общества "Рефрижераторный флот" и главы одной из юридических фирм, а также трёх бизнесменов из Чечни. А в 1999-м был убит один из участников ореховской ОПГ — Олег Пронин.