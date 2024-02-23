Обвиняемым в убийстве 24-летней давности оказался основатель клуба "Грибоедов"

Задержанным, которого утром арестовали в Петербурге за преступление, совершённое 24 года назад, оказался основатель популярного ночного клуба "Грибоедов". Об этом сообщает SHOT.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, причастных к убийству в 2000 году. Видео © t.me / Петербургская полиция

По версии следствия, именно Олег Каштело разработал план убийства своего 24-летнего телохранителя Сергея Максимова и нашёл исполнителей. Выяснилось, что клуб-ресторан "Грибоедов" площадью 548 квадратов выставили на продажу в конце января за 112 миллионов рублей.