Обвиняемым в убийстве 24-летней давности оказался основатель клуба "Грибоедов"
Задержанным, которого утром арестовали в Петербурге за преступление, совершённое 24 года назад, оказался основатель популярного ночного клуба "Грибоедов". Об этом сообщает SHOT.
В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, причастных к убийству в 2000 году. Видео © t.me / Петербургская полиция
По версии следствия, именно Олег Каштело разработал план убийства своего 24-летнего телохранителя Сергея Максимова и нашёл исполнителей. Выяснилось, что клуб-ресторан "Грибоедов" площадью 548 квадратов выставили на продажу в конце января за 112 миллионов рублей.
Напомним, сегодня полиция задержала двух мужчин, которые причастны к убийству, совершённому 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре. По информации следователей, киллеры расстреляли мужчину неподалёку от подъезда, после чего скрылись. Помимо Каштело был задержан его 49-летний знакомый, который помогал обеспечить алиби и скрыть следы.
© t.me / Петербургская полиция