Замгубернатора Тюменской области сознался в получении крупной взятки
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признался в получении крупной взятки, второй фигурант дела Алексей Гоцык тоже признал вину. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
"Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что заместителя главы Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Позже выяснилось, что речь шла о сумме в 18,7 миллиона рублей. Областное правительство пообещало всячески содействовать следствию.