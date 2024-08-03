Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 05:20

Замгубернатора Тюменской области сознался в получении крупной взятки

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признался в получении крупной взятки, второй фигурант дела Алексей Гоцык тоже признал вину. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых", — рассказал собеседник агентства.

Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина
Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина

Напомним, что заместителя главы Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Позже выяснилось, что речь шла о сумме в 18,7 миллиона рублей. Областное правительство пообещало всячески содействовать следствию.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Политика
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров