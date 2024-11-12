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12 ноября, 11:47

Телеведущий Юрий Николаев раскрыл свой диагноз после обморока и реанимации

Телеведущий Юрий Николаев рассказал, что у него диагностировали воспаление лёгких

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев рассказал о своём здоровье на фоне слухов о госпитализации. ОН подтвердил, что ему потребовалась помощь врачей из-за воспаления лёгких.

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«Я простудился. Воспаление лёгких. Да, мне уже лучше. Придётся отлежаться», — пояснил народный артист РФ в беседе с NEWS.ru.

Накануне стало известно о госпитализации Юрия Николаева. Вечером 10 ноября у него поднялась высокая температура, а затем он упал в обморок. Любимца публики экстренно доставили в одну из московских клиник, где отправили в реанимацию. Инсульт и инфаркт медики исключили практически сразу. Судя по позитивному настрою знаменитости, его жизни ничего не угрожает.

Алёна Зиновьева
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