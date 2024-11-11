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11 ноября, 19:55

Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию

SHOT: Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию

Известный телеведущий Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Известный телеведущий Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию. Сейчас 75-летний артист находится под наблюдением врачей, пишет SHOT.

Как стало известно SHOT, народному артисту России стало плохо вечером. У него сильно поднялась температура, в итоге он упал в обморок. На место вызвали скорую, Николаева экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где отправили в реанимацию.

Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и причины обморока, Юрий Александрович сдаёт анализы и проходит различные медобследования. Пока что удалось исключить инфаркт и инсульт.

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Оксана Попова
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