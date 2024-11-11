Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию
SHOT: Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию
Известный телеведущий Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию. Сейчас 75-летний артист находится под наблюдением врачей, пишет SHOT.
Как стало известно SHOT, народному артисту России стало плохо вечером. У него сильно поднялась температура, в итоге он упал в обморок. На место вызвали скорую, Николаева экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где отправили в реанимацию.
Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и причины обморока, Юрий Александрович сдаёт анализы и проходит различные медобследования. Пока что удалось исключить инфаркт и инсульт.
Ранее звезду телесериала «Интерны» и фронтмена группы «План Ломоносова» Александра Ильина доставили в одну из столичных больниц. У артиста диагностировали приступ аппендицита. Ильина направили на срочную операцию, его жизни ничего не угрожает.