Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию. Сейчас 75-летний артист находится под наблюдением врачей, пишет SHOT.

Как стало известно SHOT, народному артисту России стало плохо вечером. У него сильно поднялась температура, в итоге он упал в обморок. На место вызвали скорую, Николаева экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где отправили в реанимацию.

Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и причины обморока, Юрий Александрович сдаёт анализы и проходит различные медобследования. Пока что удалось исключить инфаркт и инсульт.