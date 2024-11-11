Супруга Хабенского Ольга Литвинова опровергла данные о госпитализации
Российская актриса и супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла ранее появившуюся информацию о её проблемах со здоровьем. Она заявила, что эти данные недостоверны.
«Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе!», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, СМИ писали о срочной госпитализации Литвиновой в связи с остеоартритом. Сообщалось, что актриса страдает ранней стадией заболевания. Страдающие им люди нередко сталкиваются с сильной болью в конечностях, а также с отёками.
Ранее супруга Константина Хабенского опубликовала забавный видеоролик в социальных сетях, на котором актёр сбривает бороду по случаю завершения съёмок нового сезона сериала «Метод». В нём Хабенский исполняет главную роль и играет искусного и циничного главного героя Родиона Меглина.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olga.litvinova.1