Супруга Хабенского Ольга Литвинова опровергла данные о госпитализации

Российская актриса и супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла ранее появившуюся информацию о её проблемах со здоровьем. Она заявила, что эти данные недостоверны.

«Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе!», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, СМИ писали о срочной госпитализации Литвиновой в связи с остеоартритом. Сообщалось, что актриса страдает ранней стадией заболевания. Страдающие им люди нередко сталкиваются с сильной болью в конечностях, а также с отёками.