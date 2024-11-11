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11 ноября, 14:42

Супруга Хабенского Ольга Литвинова опровергла данные о госпитализации

Российская актриса и супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла ранее появившуюся информацию о её проблемах со здоровьем. Она заявила, что эти данные недостоверны.

«Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе!», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, СМИ писали о срочной госпитализации Литвиновой в связи с остеоартритом. Сообщалось, что актриса страдает ранней стадией заболевания. Страдающие им люди нередко сталкиваются с сильной болью в конечностях, а также с отёками.

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Ранее супруга Константина Хабенского опубликовала забавный видеоролик в социальных сетях, на котором актёр сбривает бороду по случаю завершения съёмок нового сезона сериала «Метод». В нём Хабенский исполняет главную роль и играет искусного и циничного главного героя Родиона Меглина.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olga.litvinova.1

Мария Любицкая
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