Жена Константина Хабенского показала, как он сбрил бороду по важному поводу

Супруга режиссёра Константина Хабенского опубликовала видео, на котором он сбривает бороду. На преображение народный артист России пошёл после завершения съёмок 3 сезона сериала «Метод».

Супруга Константина Хабенского опубликовала видео, как он сбривает бороду после окончания съемок третьего сезона «Метод». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga.litvinova.1

«Правильно, брею бороду... Закончил съёмки в третьем сезоне «Метода», — ответил артист в видеоролике.

Густая борода является визитной карточкой главного героя сериала — Родиона Меглина. В продолжении проекта персонажи вновь сражаются с жестокими преступниками, однако уже спустя пять лет после событий второго сезона. Расчётливый и циничный Меглин в новых сериях будет руководить группой маньяков, помогающий найти виновных в жутких серийных убийствах, за счёт того, что прекрасно понимают психологию преступника.