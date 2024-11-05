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5 ноября, 13:17

Жена Константина Хабенского показала, как он сбрил бороду по важному поводу

Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Александра Савельева

Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Александра Савельева

Супруга режиссёра Константина Хабенского опубликовала видео, на котором он сбривает бороду. На преображение народный артист России пошёл после завершения съёмок 3 сезона сериала «Метод».

Супруга Константина Хабенского опубликовала видео, как он сбривает бороду после окончания съемок третьего сезона «Метод». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga.litvinova.1

«Правильно, брею бороду... Закончил съёмки в третьем сезоне «Метода», — ответил артист в видеоролике.

Густая борода является визитной карточкой главного героя сериала — Родиона Меглина. В продолжении проекта персонажи вновь сражаются с жестокими преступниками, однако уже спустя пять лет после событий второго сезона. Расчётливый и циничный Меглин в новых сериях будет руководить группой маньяков, помогающий найти виновных в жутких серийных убийствах, за счёт того, что прекрасно понимают психологию преступника.

А как же Кологривый? Режиссёр Снежкин выбрал Хабенского на роль Жириновского
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Ранее в СМИ появлялись тревожные новости о Хабенском выдал. Утверждалось, что врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Журналисты писали также, что врачи уже выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз.

Мария Любицкая
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