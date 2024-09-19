Константина Хабенского госпитализировали из-за проблем с сердцем в Москве
Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Актёра Константина Хабенского доставили в московскую больницу в состоянии средней тяжести, предварительный диагноз — гипертония с преимущественным поражением сердца.
По данным Mash, врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Народному артисту РФ уже выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз. Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. На данный момент об отмене выступления не говорится.
Ранее сообщалось, что советского и российского актёра Станислава Любшина, наиболее известного зрителям по роли дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза», экстренно госпитализировали в Москве. Причиной стали проблемы с сердцем.