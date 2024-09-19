Константина Хабенского госпитализировали из-за проблем с сердцем в Москве

По данным Mash, врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Народному артисту РФ уже выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз. Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. На данный момент об отмене выступления не говорится.