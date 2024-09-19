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Константина Хабенского госпитализировали из-за проблем с сердцем в Москве

19 сентября, 08:42
Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Константин Хабенский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Актёра Константина Хабенского доставили в московскую больницу в состоянии средней тяжести, предварительный диагноз — гипертония с преимущественным поражением сердца.

По данным Mash, врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Народному артисту РФ уже выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз. Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. На данный момент об отмене выступления не говорится.

Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы после сердечного приступа
Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы после сердечного приступа

Ранее сообщалось, что советского и российского актёра Станислава Любшина, наиболее известного зрителям по роли дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза», экстренно госпитализировали в Москве. Причиной стали проблемы с сердцем.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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