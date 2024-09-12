Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы после сердечного приступа

«Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома. Чувствую себя хорошо», — пояснил Щербаков в беседе с 360.ru.

Ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.