Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы после сердечного приступа
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы сегодня, 12 сентября. Об этом сообщил сам актёр.
«Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома. Чувствую себя хорошо», — пояснил Щербаков в беседе с 360.ru.
Напомним, что народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу 10 сентября. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова.
Ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.