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18 сентября, 06:26

Звезду фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали из-за гипертонического криза

Mash: Актёра Станислава Любшина срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Советского и российского актёра Станислава Любшина, наиболее известного зрителям по роли дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза», экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Mash, причиной стали проблемы с сердцем.

В апреле этого года народному артисту РСФСР исполнился 91 год. Врачи диагностировали у него гипертонический криз, на данный момент актёр находится в состоянии средней тяжести. Помимо этого Любшин жалуется на кашель, насморк и сильную слабость.

Состояние может ухудшится. В последние годы актёр всё чаще жалуется на проблемы со здоровьем и нередко появляется на больничной койке.

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А ранее Life.ru писал, что 10 сентября в больницу попал народный артист РФ Борис Щербаков. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова.

Мария Любицкая
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