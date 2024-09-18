Звезду фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали из-за гипертонического криза

Советского и российского актёра Станислава Любшина, наиболее известного зрителям по роли дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза», экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Mash, причиной стали проблемы с сердцем.

В апреле этого года народному артисту РСФСР исполнился 91 год. Врачи диагностировали у него гипертонический криз, на данный момент актёр находится в состоянии средней тяжести. Помимо этого Любшин жалуется на кашель, насморк и сильную слабость.