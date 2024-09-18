Звезду фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали из-за гипертонического криза
Mash: Актёра Станислава Любшина срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Советского и российского актёра Станислава Любшина, наиболее известного зрителям по роли дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза», экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Mash, причиной стали проблемы с сердцем.
В апреле этого года народному артисту РСФСР исполнился 91 год. Врачи диагностировали у него гипертонический криз, на данный момент актёр находится в состоянии средней тяжести. Помимо этого Любшин жалуется на кашель, насморк и сильную слабость.
Состояние может ухудшится. В последние годы актёр всё чаще жалуется на проблемы со здоровьем и нередко появляется на больничной койке.
А ранее Life.ru писал, что 10 сентября в больницу попал народный артист РФ Борис Щербаков. По данным Life.ru, у 74-летней звезды «Солдатов» выявили нестабильную стенокардию. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова.