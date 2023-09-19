Перенёсшего микроинсульт актёра Любшина выписали из больницы
РИА "Новости": Станислава Любшина выписали из больницы
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
90-летнего российского и советского актёра театра и кино Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы после экстренной госпитализации. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на медучреждение.
"Пациент из отделения выписан", — сообщил источник.
Напомним, о госпитализации народного артиста РСФСР стало известно 14 сентября. Сообщалось, что он попал в больницу из-за транзиторной ишемической атаки. У пожилого артиста поднялось давление прямо на репетиции во МХАТе, где он принимал участие в подготовке постановки. Позже состояние актёра улучшилось, и врачи решили перевести его из реанимации в терапевтическое отделение после перенесённого микроинсульта. На днях Любшин впервые вышел на связь после госпитализации.