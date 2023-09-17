Актёр Любшин впервые вышел на связь после госпитализации
Госпитализированный актёр Любшин заявил, что чувствует себя хорошо
Народный артист РСФСР Станислав Любшин рассказал, что после госпитализации чувствует себя хорошо. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
"Спасибо большое. У меня всё хорошо", — отметил он.
Напомним, артиста Станислава Любшина госпитализировали в Москве 14 сентября из-за транзиторной ишемической атаки. У него поднялось давление во время репетиции во МХАТе, где он участвовал в подготовке постановки. Позже ему стало лучше, его перевели из реанимации в терапевтическое отделение после перенесённого микроинсульта.
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ТАСС / Софья Сандурская/