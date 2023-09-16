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16 сентября, 12:05

Появились подробности о состоянии госпитализированного в Москве актёра Любшина

Mash: Актёра Любшина перевели из реанимации в отделение терапии

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина перевели из реанимации в терапевтическое отделение после перенесённого микроинсульта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, во время госпитализации 90-летний Любшин не мог вспомнить даже своего имени. Первое КТ не показало каких-либо нарушений в головном мозге. Врачи установили, что у актёра случился микроинсульт. В настоящий момент наметилась положительная динамика, Любшин находится в сознании, его память почти восстановилась. Актёру прописан постельный режим, поэтому показы спектакля "Третий звонок, господа!" 4 и 17 октября во МХАТе могут отменить.

Госпитализированный в тяжёлом состоянии Николаев переведён в реанимацию

Госпитализированный в тяжёлом состоянии Николаев переведён в реанимацию

Напомним, Станислава Любшина госпитализировали в Москве 14 сентября из-за транзиторной ишемической атаки. У него поднялось давление во время репетиции во МХАТе, где он участвовал в подготовке постановки "Третий звонок, господа!", которая приурочена к юбилею актёра. Позже стало известно, что Любшину уже лучше.

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ТАСС / Александр Щербак

Светлана Оперук
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