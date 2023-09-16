Появились подробности о состоянии госпитализированного в Москве актёра Любшина

По его данным, во время госпитализации 90-летний Любшин не мог вспомнить даже своего имени. Первое КТ не показало каких-либо нарушений в головном мозге. Врачи установили, что у актёра случился микроинсульт. В настоящий момент наметилась положительная динамика, Любшин находится в сознании, его память почти восстановилась. Актёру прописан постельный режим, поэтому показы спектакля "Третий звонок, господа!" 4 и 17 октября во МХАТе могут отменить.