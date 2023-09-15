Стало известно о состоянии госпитализированного актёра Станислава Любшина

Народный артист РСФСР Станислав Любшин попал в больницу из-за перепадов давления, сейчас он продолжает оставаться под присмотром врачей, но состояние актёра уже в норме. Об этом сообщил заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

"У Станислава Андреевича были скачки давления. Сейчас всё в порядке. Для перестраховки пока остаётся в больнице, но не перестаёт готовиться к премьере", — приводит сайт kp.ru его слова.

В конце октября МХТ имени Чехова отмечает 125-летие. К юбилею приурочена премьера спектакля Дениса Азарова "Девятый ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой. 90-летний Любшин готовится выйти на сцену в этом спектакле.