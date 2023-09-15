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15 сентября, 11:45

Стало известно о состоянии госпитализированного актёра Станислава Любшина

Вадим Верник: Госпитализированному в Москве актёру Любшину стало лучше

<p>Станислав Любшин © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Станислав Любшин © ТАСС / Артём Геодакян

Народный артист РСФСР Станислав Любшин попал в больницу из-за перепадов давления, сейчас он продолжает оставаться под присмотром врачей, но состояние актёра уже в норме. Об этом сообщил заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

"У Станислава Андреевича были скачки давления. Сейчас всё в порядке. Для перестраховки пока остаётся в больнице, но не перестаёт готовиться к премьере", — приводит сайт kp.ru его слова.

В конце октября МХТ имени Чехова отмечает 125-летие. К юбилею приурочена премьера спектакля Дениса Азарова "Девятый ряд. 10, 11 место" по пьесе Юлии Поспеловой. 90-летний Любшин готовится выйти на сцену в этом спектакле.

Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии

Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии

Напомним, о госпитализации Станислава Любшина стало известно 13 сентября. Как сообщал тогда Лайф, артиста, известного по ролям в таких фильмах, как "Кин-дза-дза!", "Щит и Меч", "Мне двадцать лет", "Альпийская баллада", с травмой головы увезли в больницу прямо из МХТ имени Чехова.

Наталья Исакова
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