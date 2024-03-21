Врач назвала причины возникновения остеоартрита, которым стали чаще страдать россияне

Лишний вес, подагра и посттравматические ситуации влияют на возникновение наиболее распространённого заболевания суставов — остеоартрита. Об этом рассказала врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая.

Ревматолог рассказала, почему возникает остеоартрит. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"В настоящее время самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата является остеоартрит. Это касается в основном крупных суставов, но мелкие тоже могут вовлекаться в патологический процесс", — указала эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, россияне стали чаще сталкиваться с болью в коленях. В основном это связано с изменением образа жизни, многие люди страдают избыточным весом, из-за чего увеличивается нагрузка на суставы. Вместе с тем Свинцицкая отметила, что остеоартрит может появиться из-за генетической предрасположенности и подагры, которая нарушает метаболизм хряща.

Ревматолог уточнила, что обычно от указанной патологии страдают пенсионеры. Чаще всего остеоартрит у них возникает из-за посттравматических ситуаций. Когда пациенты приходят на приём к врачу, то тот обращает внимание на весь позвоночник, шейный отдел и стопы. Оказывается, и плоскостопие может провоцировать проблемы с коленями, пояснила эксперт.