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8 декабря, 14:02

Названы болезни, которые меняют походку человека

Ортопед Раздобудько: Остеоартрит и атеросклероз влияют на походку пожилых людей

Походка является важным показателем здоровья человека. Её нарушение прямо указывает на имеющиеся в организме проблемы. В связи с чем может измениться походка, рассказала травматолог-ортопед Инна Раздобудько.

По её словам, подобными нарушениями страдает 10% людей в возрасте от 60 до 70 лет и 60% — в возрасте старше 80 лет. Нередко проблемы наблюдаются и у беременных женщин. Причин возникновения нарушения походки может быть несколько. В их числе:

  • ортопедические (остеоартрит, деформация костей);
  • неврологические (после инсульта или при болезни Паркинсона);
  • сосудистые (при атеросклерозе сосудов нижних конечностей);
  • дыхательные (при дыхательной недостаточности);
  • при психических расстройствах.

Также эксперт выделила нарушения, связанные с патологией опорно-двигательного аппарата. Так, например, при заболеваниях тазобедренного сустава наблюдается коксалгическая походка — человек щадит больное бедро и тазобедренный сустав и смещает верхнюю половину туловища в сторону повреждённого сустава при опоре на больную ногу. При остеоартрите коленного сустава, травмах голеностопа определяется анталгическая походка — пациент старается не наступать на больную ногу и хромает.

"Также к хромоте может приводить посттравматическая, незаметная на первый взгляд разница длины ног, контрактуры (ограничение движения) в суставах нижних конечностей. При болях в позвоночнике определяется медленная, скованная ходьба небольшими шагами", пояснила Раздобудько в беседе с "Вечерней Москвой".

Для того чтобы оценить ортопедические нарушения, медик проводит осмотр в неподвижном состоянии и в движении. Таким образом специалист определяет асимметрию и степень деформации. По словам эксперта, врачу также необходимо исключить развитие инсульта, инфаркта, побочных эффектов от лекарств и инфекции при остро возникших нарушениях походки.

Ортопед назвала опасные причины изменения походки

Ортопед назвала опасные причины изменения походки

Ранее россиянам рекомендовали "походку самурая" для здоровья суставов. Это популярное сегодня упражнение, заимствованное из древних японских боевых искусств.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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