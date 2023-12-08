Названы болезни, которые меняют походку человека

Походка является важным показателем здоровья человека. Её нарушение прямо указывает на имеющиеся в организме проблемы. В связи с чем может измениться походка, рассказала травматолог-ортопед Инна Раздобудько.

По её словам, подобными нарушениями страдает 10% людей в возрасте от 60 до 70 лет и 60% — в возрасте старше 80 лет. Нередко проблемы наблюдаются и у беременных женщин. Причин возникновения нарушения походки может быть несколько. В их числе:

ортопедические (остеоартрит, деформация костей);

неврологические (после инсульта или при болезни Паркинсона);

сосудистые (при атеросклерозе сосудов нижних конечностей);

дыхательные (при дыхательной недостаточности);

при психических расстройствах.

Также эксперт выделила нарушения, связанные с патологией опорно-двигательного аппарата. Так, например, при заболеваниях тазобедренного сустава наблюдается коксалгическая походка — человек щадит больное бедро и тазобедренный сустав и смещает верхнюю половину туловища в сторону повреждённого сустава при опоре на больную ногу. При остеоартрите коленного сустава, травмах голеностопа определяется анталгическая походка — пациент старается не наступать на больную ногу и хромает.

"Также к хромоте может приводить посттравматическая, незаметная на первый взгляд разница длины ног, контрактуры (ограничение движения) в суставах нижних конечностей. При болях в позвоночнике определяется медленная, скованная ходьба небольшими шагами", — пояснила Раздобудько в беседе с "Вечерней Москвой".

Для того чтобы оценить ортопедические нарушения, медик проводит осмотр в неподвижном состоянии и в движении. Таким образом специалист определяет асимметрию и степень деформации. По словам эксперта, врачу также необходимо исключить развитие инсульта, инфаркта, побочных эффектов от лекарств и инфекции при остро возникших нарушениях походки.