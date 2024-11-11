Боли и отёки: Жене Хабенского диагностировали болезнь, из-за которой тяжело двигаться

Жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову доставили в одну из московских больниц. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

Врачи диагностировали Литвиновой остеоартрит — болезнь, поражающую суставы. С таким заболеванием пациенты испытывают боли и отёчности и им становится тяжело двигаться. У актрисы пока первая стадия и медики надеются купировать дальнейшее развитие.