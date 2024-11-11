Боли и отёки: Жене Хабенского диагностировали болезнь, из-за которой тяжело двигаться
Жену Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве
Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olga.litvinova.1
Жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову доставили в одну из московских больниц. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.
Врачи диагностировали Литвиновой остеоартрит — болезнь, поражающую суставы. С таким заболеванием пациенты испытывают боли и отёчности и им становится тяжело двигаться. У актрисы пока первая стадия и медики надеются купировать дальнейшее развитие.
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