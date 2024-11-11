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11 ноября, 06:47

Боли и отёки: Жене Хабенского диагностировали болезнь, из-за которой тяжело двигаться

Жену Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве

Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olga.litvinova.1

Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olga.litvinova.1

Жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову доставили в одну из московских больниц. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

Врачи диагностировали Литвиновой остеоартрит — болезнь, поражающую суставы. С таким заболеванием пациенты испытывают боли и отёчности и им становится тяжело двигаться. У актрисы пока первая стадия и медики надеются купировать дальнейшее развитие.

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Николай Рюмин
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