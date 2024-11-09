В Рязани девушку госпитализировали с болями в животе, и она родила
В Рязани 19-летняя девушка, не зная о своей беременности, была госпитализирована, а затем родила сына. Об этом говорится на странице областной клинической больницы города во «ВКонтакте».
Изначально девушка была госпитализирована каретой скорой помощи с предварительным диагнозом «острый живот». В медучреждении её осмотрели хирург, терапевт и гинеколог.
«Острая хирургическая патология была исключена, однако диагностирована беременность, роды в ходу», — говорится в сообщении.
Как сообщается, роды прошли без каких-либо осложнений. На свет появился доношенный и здоровый мальчик, пояснили в больнице.
А ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Антальи 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. По словам девушки, она якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас Екатерина и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться на родину.
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