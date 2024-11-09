В Рязани девушку госпитализировали с болями в животе, и она родила

В Рязани 19-летняя девушка, не зная о своей беременности, была госпитализирована, а затем родила сына. Об этом говорится на странице областной клинической больницы города во «ВКонтакте».

Изначально девушка была госпитализирована каретой скорой помощи с предварительным диагнозом «острый живот». В медучреждении её осмотрели хирург, терапевт и гинеколог.

«Острая хирургическая патология была исключена, однако диагностирована беременность, роды в ходу», — говорится в сообщении.