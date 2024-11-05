Россиянка сбежала из больницы и родила мёртвого ребёнка в автобусе

В Карелии беременная сбежала из больницы и родила мёртвого ребёнка в автобусе. Врачи пытались найти её и вернуть в медучреждение, но женщина игнорировала их звонки. Об этом сообщил Минздрав республики.

В ведомстве рассказали, что роды начались у женщины в рейсовом автобусе, шедшем из Медвежьегорска в Петрозаводск. По информации Минздрава, ребёнок родился уже внутриутробно мёртвым.

«Женщина ранее наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, 29 октября самовольно покинула стационар и в женскую консультацию Городской поликлиники №4, по месту прикрепления, не обратилась, на звонки не отвечала», — рассказали в ведомстве и добавили, что информация о происшествии передана в следственные органы.