Россиянка сбежала из больницы и родила мёртвого ребёнка в автобусе
В Карелии беременная сбежала из больницы и родила мёртвого ребёнка в автобусе
В Карелии беременная сбежала из больницы и родила мёртвого ребёнка в автобусе. Врачи пытались найти её и вернуть в медучреждение, но женщина игнорировала их звонки. Об этом сообщил Минздрав республики.
В ведомстве рассказали, что роды начались у женщины в рейсовом автобусе, шедшем из Медвежьегорска в Петрозаводск. По информации Минздрава, ребёнок родился уже внутриутробно мёртвым.
«Женщина ранее наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, 29 октября самовольно покинула стационар и в женскую консультацию Городской поликлиники №4, по месту прикрепления, не обратилась, на звонки не отвечала», — рассказали в ведомстве и добавили, что информация о происшествии передана в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Карелии ищут 14-летнюю Арину Евдокимову, которая не выходила на связь после того, как вышла из дома 26 октября. Из особых примет школьницы – родинка над верхней губой. Всех, кто может помочь разыскать подростка, просят обращаться по номеру 112.
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