Видели у церкви: В Карелии бесследно исчезла 14-летняя школьница

В Карелии ищут 14-летнюю Арину Евдокимову, которая не выходила на связь после того, как вышла из дома вчера, 26 октября, около 16:00. Об этом сообщает ДПСО «Длинный берег» на своей странице Вконтакте.

Пропавшая девочка. Фото © VK / ДПСО «Длинный берег»

Школьница вышла из дома в городе Питкяранта около 16:00. Была одета в тёмные джинсы и чёрную куртку. Из особых примет школьницы – родинка над верхней губой. Комментаторы пишут, что видели её у церкви. Всех, кто может помочь разыскать подростка, просят обращаться по номеру 112.