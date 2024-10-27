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27 октября, 14:37

Видели у церкви: В Карелии бесследно исчезла 14-летняя школьница

В Карелии вторые сутки ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Карелии ищут 14-летнюю Арину Евдокимову, которая не выходила на связь после того, как вышла из дома вчера, 26 октября, около 16:00. Об этом сообщает ДПСО «Длинный берег» на своей странице Вконтакте.

Пропавшая девочка. Фото © VK / ДПСО «Длинный берег»

Пропавшая девочка. Фото © VK / ДПСО «Длинный берег»

Школьница вышла из дома в городе Питкяранта около 16:00. Была одета в тёмные джинсы и чёрную куртку. Из особых примет школьницы – родинка над верхней губой. Комментаторы пишут, что видели её у церкви. Всех, кто может помочь разыскать подростка, просят обращаться по номеру 112.

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Ранее в Томской области в заброшенном доме города Колпашево нашли тело девочки, которая покинула студенческое общежитие вечером 24 октября, после чего перестала выходить на связь. По данным полиции, у девушки случился конфликт в общежитии.

Обложка ©

VK / ДПСО «Длинный берег»

Владимир Озеров
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