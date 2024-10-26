Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 06:42

Более 5,6 тысячи россиян пропали без вести после вторжения ВСУ под Курском

Российский Красный Крест сумел найти 1088 пропавших без вести в Курской области

Деятельность РКК в курском приграничье. Фото © Telegram / Российский Красный Крест

Деятельность РКК в курском приграничье. Фото © Telegram / Российский Красный Крест

В Российский Красный Крест (РКК) поступило 5,6 тысячи заявлений на поиск пропавших без вести в курском приграничье, найти удалось 1088 человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель организации Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«На данный момент у нас 5 600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек. Этот процесс идёт постоянно, мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек», — подчеркнул он.

Савчук добавил, что РКК ищет пропавших по спискам из пунктов временного размещения, связывается с другими НКО и медицинскими организациями. Он напомнил, что для запроса на поиск необходимо перейти на сайт, где есть специальная форма для заполнения заявки, а также телефон горячей линии.

По его словам, воссоединение семей является важнейшим направлением работы организации, а на фоне происшествий в Курской области эта деятельность приобрела небывалый охват, поскольку оттуда поступает огромное количество заявок от людей, которые ищут своих пропавших родственников.

Мошенники придумали схему со «списками на обмен» для родных бойцов, попавших в плен
Мошенники придумали схему со «списками на обмен» для родных бойцов, попавших в плен

Ранее в Киеве сотни родственников бойцов украинской армии, которые числятся без вести пропавшими, вышли на массовый митинг в центре города с флагами и плакатами. Украинцы недовольны, что членов из семей отправляли на фронт с минимальным уровнем подготовки.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Общество
  • Происшествия
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar