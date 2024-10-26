Более 5,6 тысячи россиян пропали без вести после вторжения ВСУ под Курском
Российский Красный Крест сумел найти 1088 пропавших без вести в Курской области
Деятельность РКК в курском приграничье. Фото © Telegram / Российский Красный Крест
В Российский Красный Крест (РКК) поступило 5,6 тысячи заявлений на поиск пропавших без вести в курском приграничье, найти удалось 1088 человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель организации Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
«На данный момент у нас 5 600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек. Этот процесс идёт постоянно, мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек», — подчеркнул он.
Савчук добавил, что РКК ищет пропавших по спискам из пунктов временного размещения, связывается с другими НКО и медицинскими организациями. Он напомнил, что для запроса на поиск необходимо перейти на сайт, где есть специальная форма для заполнения заявки, а также телефон горячей линии.
По его словам, воссоединение семей является важнейшим направлением работы организации, а на фоне происшествий в Курской области эта деятельность приобрела небывалый охват, поскольку оттуда поступает огромное количество заявок от людей, которые ищут своих пропавших родственников.
Ранее в Киеве сотни родственников бойцов украинской армии, которые числятся без вести пропавшими, вышли на массовый митинг в центре города с флагами и плакатами. Украинцы недовольны, что членов из семей отправляли на фронт с минимальным уровнем подготовки.