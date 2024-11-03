Новорождённую девочку, которую мать-россиянка бросила в туалете аэропорта Антальи, оставили в Турции
Брошенную матерью в Анталье девочку оставили в Турции на время расследования
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Новорождённый ребёнок, которого российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в социальной службе Турции. В Россию младенца решили не перевозить, сообщает SHOT.
Турецкий адвокат Айшегюль Полат рассказала телеграм-каналу, что накануне она навещала малышку. Новорождённая полностью здорова, о ней хорошо заботятся. По словам юриста, девочка растёт настоящей красавицей. Её матери запретили видеться с дочкой. Роженицу не подпустят к ребёнку, пока та находится под арестом.
Ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребёнка в опасности пройдёт в декабре. Защита молодой матери настаивает, что у 18-летней Кати была скрытая беременность. Совершеннолетняя сперва даже не поняла, что бросила младенца в туалете. Юристы надеются добиться, чтобы россиянку не лишали свободы, так как она одумалась и теперь мечтает забрать ребёнка и улететь в Москву.
Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. По словам девушки, та якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться на родину. Тем временем посольство РФ уже оформило новорождённой российское гражданство. Известно, что малышку хотят передать кровным родственникам, проживающим в Московской области.