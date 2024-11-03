Новорождённую девочку, которую мать-россиянка бросила в туалете аэропорта Антальи, оставили в Турции

Новорождённый ребёнок, которого российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в социальной службе Турции. В Россию младенца решили не перевозить, сообщает SHOT.

Турецкий адвокат Айшегюль Полат рассказала телеграм-каналу, что накануне она навещала малышку. Новорождённая полностью здорова, о ней хорошо заботятся. По словам юриста, девочка растёт настоящей красавицей. Её матери запретили видеться с дочкой. Роженицу не подпустят к ребёнку, пока та находится под арестом.