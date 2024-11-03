Порнозвезда Лола Тейлор попала в больницу из-за последствий работы

По информации телеграм-канала, у 31-летней актрисы жанра взрослого кино проблемы со здоровьем начались ещё в июле. Летом Тейлор упала в обморок и повредила голову, актрису госпитализировали. В больнице медики диагностировали у неё расстройство нервной системы. До осени Тейлор ничего не беспокоило, однако потом она снова упала в обморок, похожая ситуация произошла на днях. Порнозвезду снова отправили в больницу, теперь ей предстоит двухмесячное лечение, полный покой и постельный режим.