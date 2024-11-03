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3 ноября, 08:19

Порнозвезда Лола Тейлор попала в больницу из-за последствий работы

Mash: Порноактриса Лола Тейлор госпитализирована с нервным срывом из-за работы

Российская порноактриса Лола Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolataylor2

Российская порноактриса Лола Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolataylor2

Порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) попала в больницу с нервным расстройством из-за последствий работы. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, у 31-летней актрисы жанра взрослого кино проблемы со здоровьем начались ещё в июле. Летом Тейлор упала в обморок и повредила голову, актрису госпитализировали. В больнице медики диагностировали у неё расстройство нервной системы. До осени Тейлор ничего не беспокоило, однако потом она снова упала в обморок, похожая ситуация произошла на днях. Порнозвезду снова отправили в больницу, теперь ей предстоит двухмесячное лечение, полный покой и постельный режим.

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Дарья Нарыкова
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