Порнозвезда Лола Тейлор попала в больницу из-за последствий работы
Mash: Порноактриса Лола Тейлор госпитализирована с нервным срывом из-за работы
Российская порноактриса Лола Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolataylor2
Порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) попала в больницу с нервным расстройством из-за последствий работы. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, у 31-летней актрисы жанра взрослого кино проблемы со здоровьем начались ещё в июле. Летом Тейлор упала в обморок и повредила голову, актрису госпитализировали. В больнице медики диагностировали у неё расстройство нервной системы. До осени Тейлор ничего не беспокоило, однако потом она снова упала в обморок, похожая ситуация произошла на днях. Порнозвезду снова отправили в больницу, теперь ей предстоит двухмесячное лечение, полный покой и постельный режим.
А ранее Life.ru писал, что в США правоохранительные органы расследуют гибель звезды фильмов для взрослых Софии Леоне. Порноактрису нашли мёртвой в собственном доме, ей было всего 26 лет.