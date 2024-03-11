26-летнюю порноактрису нашли убитой в её доме в Майами В США полиция расследует гибель звезды фильмов для взрослых Софии Леоне 11 марта, 14:13 София Леоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xosophialeone

Американская актриса фильмов для взрослых София Леоне найдена мёртвой в собственном доме в Майами, ей было 26 лет. Об этом сообщил в соцсети отчим девушки Майк Ромеро.

София Леоне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xosophialeone

Трагедия произошла 1 марта, но семья решилась публично рассказать о случившемся только сейчас. По словам мужчины, полиция завела дело по факту убийства со взломом. Сейчас родственники объявили сбор пожертвований на похороны девушки и на установку "самого лучшего мемориала" в память о ней.

"София, без сомнения, заслуживает самого лучшего мемориала, и вы можете нам помочь. Любое пожертвование, независимо от суммы, пойдёт непосредственно на расходы, связанные с расследованием, расходы на похороны и любые другие расходы", — написал Ромеро.

София Леоне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xosophialeone

Он назвал падчерицу "обожаемой дочерью, сестрой, внучкой, племянницей и подругой", которая любила животных и путешествия. Леоне стала знаменитой уже в 20 лет, когда агент из порноиндустрии пригласил её на съёмки. Сейчас состояние умершей актрисы превышает миллион долларов. Пользователи в Сети раскритиковали Ромеро, посчитав, что он просто хочет нажиться на трагедии, объявив сбор, а также поставили под сомнение необходимость установки "самого лучшего мемориала" артистке сомнительного жанра.

Ранее сообщалось, что в американском городе Мун, штат Оклахома, найдены мёртвыми 43-летняя порноактриса и телеведущая Джесси Джейн и её парень Бретт Хасенмюллер. По предварительной версии, причина гибели — передозировка запрещёнными веществами.

Авторы Татьяна Миссуми