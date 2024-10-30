Лобанова из «Интернов» направили на экстренную операцию в Москве

Звезду телесериала «Интерны» и фронтмена группы «План Ломоносова» Александра Ильина доставили в одну из столичных больниц. Об этом рассказывает «Пятый канал».

По данным телеканала, у артиста диагностировали приступ аппендицита. Ильина направили на срочную операцию, его жизни ничего не угрожает.