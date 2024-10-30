Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 07:16

Лобанова из «Интернов» направили на экстренную операцию в Москве

Звезду сериала «Интерны» Александра Ильина экстренно госпитализировали в Москве

Александр Ильин. Обложка © Telegram / «План Ломоносова»

Александр Ильин. Обложка © Telegram / «План Ломоносова»

Звезду телесериала «Интерны» и фронтмена группы «План Ломоносова» Александра Ильина доставили в одну из столичных больниц. Об этом рассказывает «Пятый канал».

По данным телеканала, у артиста диагностировали приступ аппендицита. Ильина направили на срочную операцию, его жизни ничего не угрожает.

Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете
Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете

Недавно актёра из сериала «Триггер» Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам по делу о хранении наркотиков. Его задержали полицейские с 0,5 грамма мефедрона, который был спрятан в трусах.

Николай Рюмин
  • Новости
  • интерны
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar