Лобанова из «Интернов» направили на экстренную операцию в Москве
Звезду сериала «Интерны» Александра Ильина экстренно госпитализировали в Москве
Александр Ильин. Обложка © Telegram / «План Ломоносова»
Звезду телесериала «Интерны» и фронтмена группы «План Ломоносова» Александра Ильина доставили в одну из столичных больниц. Об этом рассказывает «Пятый канал».
По данным телеканала, у артиста диагностировали приступ аппендицита. Ильина направили на срочную операцию, его жизни ничего не угрожает.
Недавно актёра из сериала «Триггер» Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам по делу о хранении наркотиков. Его задержали полицейские с 0,5 грамма мефедрона, который был спрятан в трусах.