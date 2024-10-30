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30 октября, 05:07

Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете

Актёра Александра Головина ищут приставы из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Звезду сериала «Кадетство» Александра Головина разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, которые актёр насобирал из-за гонок на своём кабриолете. Об этом пишет SHOT.

Актёр Александр Головин в кабриолете. Фото © SHOT

Актёр Александр Головин в кабриолете. Фото © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, долги у артиста висят больше года, сейчас не уплачено около 60 тысяч рублей. Всего за пару лет Головин заработал около 100 штрафов: он оказался любителем превысить скорость, проехаться по платной дороге, не платить за парковку, не пристёгиваться и сидеть в телефоне прямо за рулём. В прошлом году, по данным SHOT, актёр попадал в ДТП в Щукине.

Из-за неоплаченных штрафов на Головина и обратили внимание приставы: они пытаются взыскать долги и завели несколько исполнительных производств.

Звезда "Ёлок" и "Кадетства" Александр Головин женился
Звезда "Ёлок" и "Кадетства" Александр Головин женился

Кстати, ранее актёр Александр Головин, исполнивший роль суворовца Макарова в «Кадетстве», заявлял, что не против поучаствовать в продолжении сериала, если оно будет.

Александра Вишнякова
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