Макаров из «Кадетства» насобирал штрафов из-за гонок на кабриолете

Как стало известно телеграм-каналу, долги у артиста висят больше года, сейчас не уплачено около 60 тысяч рублей. Всего за пару лет Головин заработал около 100 штрафов: он оказался любителем превысить скорость, проехаться по платной дороге, не платить за парковку, не пристёгиваться и сидеть в телефоне прямо за рулём. В прошлом году, по данным SHOT, актёр попадал в ДТП в Щукине.