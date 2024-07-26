Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 19:33

Макаров из "Кадетства" рассказал о возможном продолжении популярного сериала

Актёр Головин рассказал, что готов сняться в продолжении сериала "Кадетство"

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

В последнее время появилась тенденция на перезапуск и продолжение знаменитых сериалов прошлого. Одним из таких может стать популярный в нулевые сериал "Кадетство". Актёр Александр Головин, исполнивший роль суворовца Макарова, отметил, что не против поучаствовать в продолжении.

"Что-то об этом думали, говорили. С удовольствием [поучаствую]. Если вдруг появится идея, я готов к обсуждению всех мелочей. Я только за. Я в принципе не против всего", — поделился артист в беседе с Popcake.

Хабенский снова сыграет следователя Меглина в третьем сезоне сериала "Метод"
Хабенский снова сыграет следователя Меглина в третьем сезоне сериала "Метод"

Ранее Life.ru рассказывал, что звезда "Кадетства" Александр Головин женился на актрисе Александре Поповой. Пара решила узаконить отношения после двух проведённых вместе лет.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров