Макаров из "Кадетства" рассказал о возможном продолжении популярного сериала

В последнее время появилась тенденция на перезапуск и продолжение знаменитых сериалов прошлого. Одним из таких может стать популярный в нулевые сериал "Кадетство". Актёр Александр Головин, исполнивший роль суворовца Макарова, отметил, что не против поучаствовать в продолжении.

"Что-то об этом думали, говорили. С удовольствием [поучаствую]. Если вдруг появится идея, я готов к обсуждению всех мелочей. Я только за. Я в принципе не против всего", — поделился артист в беседе с Popcake.