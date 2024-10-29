Суд приговорил к обязательным работам актёра «Триггера» Руденко за наркотики
Анатолий Руденко. Обложка © kino-teatr.ru
Актёра из сериала «Триггер» Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам по делу о хранении наркотиков. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.
По сообщениям агентства, дело Руденко рассматривали в особом порядке. Он полностью признал свою вину и раскаялся. В ходе расследования актёр прошёл психиатрическую экспертизу, которая показала отсутствие зависимости. Сам обвиняемый утверждал, что нашёл полграмма мефедрона на улице и взял с собой.
Напомним, Анатолия Руденко задержали в Москве 17 января. При нём обнаружили свёрток с неизвестным веществом, которое оказалось мефедроном, его задержанный спрятал в трусах. После задержания артист вёл себя спокойно и улыбался. На него завели уголовное дело.