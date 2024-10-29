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29 октября, 13:02

Суд приговорил к обязательным работам актёра «Триггера» Руденко за наркотики

Анатолий Руденко. Обложка © kino-teatr.ru

Анатолий Руденко. Обложка © kino-teatr.ru

Актёра из сериала «Триггер» Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам по делу о хранении наркотиков. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

По сообщениям агентства, дело Руденко рассматривали в особом порядке. Он полностью признал свою вину и раскаялся. В ходе расследования актёр прошёл психиатрическую экспертизу, которая показала отсутствие зависимости. Сам обвиняемый утверждал, что нашёл полграмма мефедрона на улице и взял с собой.

Актёр Руденко вернулся на съёмки после задержания с наркотиками в трусах
Актёр Руденко вернулся на съёмки после задержания с наркотиками в трусах

Напомним, Анатолия Руденко задержали в Москве 17 января. При нём обнаружили свёрток с неизвестным веществом, которое оказалось мефедроном, его задержанный спрятал в трусах. После задержания артист вёл себя спокойно и улыбался. На него завели уголовное дело.

Николай Рюмин
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