Ловеласы и обманщики: Знаки зодиака, которые с вероятностью 99% будут изменять в отношениях

В каждом из нас живёт маленький демон искушения, шепчущий на ухо о новых приключениях, о захватывающих эмоциях и о том, как легко всё может быть... Но представителям некоторых знаков зодиака этот демон особенно люб. Они, поддавшись чарам, легко теряют голову и забывают о верности. Кто же эти непредсказуемые, страстные и склонные к измене знаки зодиака? Давайте заглянем в тайны звёзд и узнаем, какие персонажи могут стать поводом для сердечных драм и непредсказуемых поворотов в любовных отношениях.

1. Знак зодиака Близнецы (21 мая — 21 июня)

Почему представители знака зодиака Близнецы запросто могут изменить? Фото © Life.ru

Близнецы — это воздушный знак, который любит разнообразие и новые впечатления. Его носители легко могут заскучать в стабильных отношениях, потому постоянно нуждаются в новых стимулах. Измена для представителей знака зодиака Близнецы — это не всегда предательство, а скорее попытка попробовать что-то новое, утолить жажду приключений. Люди этого знака — мастера манипуляций и лжи. Близнецы умеют мастерски скрывать свои связи, виртуозно лавируя между любовью и изменой. Обычно они не испытывают сильной вины за неверность, считая, что просто следуют своей природе.

Как защититься от измены в отношениях с Близнецами

Отношения с Близнецами должны быть полны динамики, приключений и разнообразия. Не дайте им заскучать! Открытая и честная коммуникация также важна для поддержания гармонии в отношениях с представителями этого знака зодиака.

2. Знак зодиака Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Топ изменщиков по знаку зодиака: Скорпион. Фото © Life.ru

Скорпион — это водный знак зодиака, полный страсти и эмоций. Его представители обладают сильным чувством собственничества и ревности, и измена для них — это способ доказать свою власть и силу. Люди, кто по гороскопу Скорпион, мстительные и коварные. Они могут планировать неверность долгое время, тщательно скрывая свои намерения. Скорпионы не любят оставлять после себя следов, поэтому могут быть очень изобретательными в своих действиях.

Как защититься от измены в отношениях со Скорпионами

Людей со знаком зодиака Скорпион в отношениях нужно завоёвывать и постоянно поддерживать пламя страсти. Будьте честны и открыты с ними, не дайте вторым половинкам почувствовать себя неуверенно.

3. Знак зодиака Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Знак зодиака Стрелец: почему может решиться на неверность и как избежать в отношениях измен. Фото © Life.ru

Стрелец — огненный знак зодиака, представители которого любят свободу и независимость. Эти личности не терпят обязательств и стремятся к новым горизонтам. Измена для них — возможность попробовать что-то новое и расширить свой кругозор. Стрельцы — это оптимисты, которые живут моментом и не склонны думать о последствиях. Вторые половинки этого знака зодиака могут легко забыться и закрутить роман с кем-то на стороне, не задумываясь о своих обязательствах.

Как защититься от измены в отношениях со Стрельцом

Отношения с людьми, кто по знаку зодиака Стрелец, должны быть полны приключений. Даже не пытайтесь сдерживать их желание путешествовать и открывать для себя что-то новое. Дайте любимым свободу, и они останутся верными вам.

4. Знак зодиака Водолей (20 января — 18 февраля)

Прирождённые изменники по знаку зодиака: Водолеи и неверность. Фото © Life.ru

Водолей — воздушный знак зодиака. Личности, рождённые в это созвездие, ценят свободу, независимость и уникальность. Они любят исследовать мир, узнавать новое и не любят чувствовать себя ограниченными в личных интересах. Измена для представителя знака зодиака Водолей — это не всегда предательство, а скорее поиск собственной идентичности, попытка понять свои желания и потребности, которые, как им кажется, не находят удовлетворения в текущих отношениях.

Водолеи — это новаторы и изобретатели, они могут придумывать изощрённые способы скрывать свои связи, чтобы не навредить никому и не разрушить текущие отношения. Они не любят драмы и конфликты, поэтому могут скрывать измену до последнего момента, когда про неё невозможно будет не сказать.

Как защититься от измены в отношениях с Водолеем

Дайте Водолею свободу — позвольте ему развивать свои интересы, путешествовать, общаться с друзьями. Также партнёры этого знака зодиака ценят неординарные отношения, вторых половинок, готовых к новым вызовам, не боящихся пробовать что-то новое. Водолеи не любят чувствовать себя ограниченными. Дайте им пространство для самовыражения и не пытайтесь контролировать их жизнь. Открытая коммуникация и честность — ключ к гармонии в отношениях с Водолеем.

Как построить гармоничные отношения по гороскопу и избежать измен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes