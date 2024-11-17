В Мексике выбрали «Мисс Вселенную», россиянка — в топ-12
Титул «Мисс Вселенная — 2024» достался представительнице Дании Виктории Кьер
«Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер из Дании. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriaakjaer
В Мексике прошёл международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024». Данный титул забрала 21-летняя представительница Дании — Виктория Кьер Тейлвиг.
На втором месте оказалась 23-летняя Чидимма Адетшин из Нигерии. Закрыла тройку 24-летняя Мария Фернанда Белтран родом из Мексики. Следом за ней 21-летняя тайка Сучата Чуангсри и 28-летняя Илеана Маркес из Венесуэлы. А наша соотечественница Валентина Алексеева, заработавшая титул «Мисс Россия», вошла в топ-12.
Валентина Алексеева. Фото © missrussia.ru
Ранее сообщалось, что первый в мире конкурс красоты с применением искусственного интеллекта выиграла марокканка Кенза Лейли. Помимо почётного места, ей также был предоставлен приз — 13 тысяч долларов.