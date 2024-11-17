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17 ноября, 08:52

В Мексике выбрали «Мисс Вселенную», россиянка — в топ-12

Титул «Мисс Вселенная — 2024» достался представительнице Дании Виктории Кьер

«Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер из Дании. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriaakjaer

«Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер из Дании. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriaakjaer

В Мексике прошёл международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024». Данный титул забрала 21-летняя представительница Дании — Виктория Кьер Тейлвиг.

  • Чидимма Адетшин из Нигерии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chichi_vanessa
    Чидимма Адетшин из Нигерии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chichi_vanessa
  • Мария Фернанда Белтран из Мексики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fersitabel
    Мария Фернанда Белтран из Мексики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fersitabel
  • Сучата Чуангсри из Таиланда. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / suchaata
    Сучата Чуангсри из Таиланда. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / suchaata
  • Илеана Маркес из Венесуэлы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ileanamarquezpedroza
    Илеана Маркес из Венесуэлы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ileanamarquezpedroza

Чидимма Адетшин из Нигерии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chichi_vanessa

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На втором месте оказалась 23-летняя Чидимма Адетшин из Нигерии. Закрыла тройку 24-летняя Мария Фернанда Белтран родом из Мексики. Следом за ней 21-летняя тайка Сучата Чуангсри и 28-летняя Илеана Маркес из Венесуэлы. А наша соотечественница Валентина Алексеева, заработавшая титул «Мисс Россия», вошла в топ-12.

Валентина Алексеева. Фото © missrussia.ru

Валентина Алексеева. Фото © missrussia.ru

В конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» победила модель из Вьетнама
В конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» победила модель из Вьетнама

Ранее сообщалось, что первый в мире конкурс красоты с применением искусственного интеллекта выиграла марокканка Кенза Лейли. Помимо почётного места, ей также был предоставлен приз — 13 тысяч долларов.

Мария Любицкая
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