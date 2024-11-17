В Мексике выбрали «Мисс Вселенную», россиянка — в топ-12

На втором месте оказалась 23-летняя Чидимма Адетшин из Нигерии. Закрыла тройку 24-летняя Мария Фернанда Белтран родом из Мексики. Следом за ней 21-летняя тайка Сучата Чуангсри и 28-летняя Илеана Маркес из Венесуэлы. А наша соотечественница Валентина Алексеева, заработавшая титул «Мисс Россия», вошла в топ-12.