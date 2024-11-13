В конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» победила модель из Вьетнама

В Японии состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в мире — «Мисс Интернешнл», в котором состязались представительницы 71 страны. Победительницей стала студентка из Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи, которая обошла соперниц из Испании, Новой Зеландии и Чехии.

Церемония прошла на токийском стадионе Tokyo Dome и транслировалась в прямом эфире для зрителей по всему миру. 62-й международный конкурс начался с дефиле участниц в национальных костюмах, где лучшей была признана 21-летняя Санта Пул из Новой Зеландии. Затем организаторы объявили топ-20 красавиц, которые продемонстрировали свои фигуры в купальниках.

В финале соревновались восемь участниц из Боливии, Польши, Чехии, Вьетнама, Индонезии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Каждой из них пришлось ответить на вопросы ведущих по темам гендерного равенства, искусственного интеллекта, лидерства, экологии и экономики.

Далее 20 полуфиналисток представили свои вечерние наряды, после чего были выбраны Королевы континентов: «Королевой Африки» стала участница из Кабо-Верде, «Королевой Америки» — представительница Кубы, «Королевой Европы» — конкурсантка из Ирландии, а «Королевой Азии» — нутрициолог из Японии.

Затем были оглашены победительницы специальных номинаций, и настал долгожданный момент объявления абсолютной победительницы. Хюинь Тхи Тхань Тхюи, занявшая первое место, акцентировала внимание на значимости семьи в своем выступлении. Она стала первой представительницей Вьетнама, удостоенной титула «Мисс Интернешнл». Девушка открыто поделилась своей борьбой с замкнутостью и неуверенностью, отметив, что преодолела трудности, сохранив искренность и невинность.