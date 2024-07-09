Первый в мире конкурс красоты с применением ИИ выиграла марокканка Кенза Лейли

Победу на первом в мире конкурсе красоты, где использовался искусственный интеллект, одержала поданная Марокко Кенза Лейли. Помимо почётного места, она ещё получила 13 тысяч долларов. Об этом говорится на официальном сайте состязания.

На странице мероприятия рассказали, что победительнице удалось превзойти 1,5 тысячи соревновавшихся за звание самой красивой девушки. Сейчас у неё порядка 190 тысяч подписчиков в социальной сети, а с помощью технологий искусственного интеллекта она говорит на семи языкам и успевает отвечать поклонникам в реальном времени. Газета Daily Mail пишет, что судьи были впечатлены "передовыми технологиями, которые стояли за ИИ-звездой, а также её неотразимой индивидуальностью".

Второе место заняла финалистка из Франции Лалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / viva_lalina

Второе место, благодаря "стильному образу", заняла участница из Франции по имени Лалина. Третье место завоевала участница из Португалии Оливия Си со своим travel-блогом, снимки из которого сгенерированы искусственным интеллектом. В своих оценках члены жюри ориентировались на степень реалистичности внешности девушек, их технологическое мастерство и влияние в соцсетях.

Третье место досталось гражданке Португалии Оливии Си. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oliviaislivinghigh