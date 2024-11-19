Миниатюрные лазерные «иглы» от российских учёных: новый шаг в нанотехнологиях

Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва представили инновационную разработку — миниатюрные лазерные «иглы», которые открывают новые возможности в обработке материалов с высокой точностью. Как сообщает РИА Новости, эта технология позволяет изменять и создавать материалы на наноуровне, формируя сложные структуры с уникальными свойствами.

Доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрий Савельев рассказал подробности: «Основное достоинство наших „игл“ — это относительно равномерное распределение световой энергии в фокусе. Даже при незначительных изменениях в оптической системе лазерный луч сохраняет необходимую мощность для воздействия на объект. Эта стабильность помогает нивелировать ошибки настройки оборудования и гарантирует высокую точность операций».

Кроме того, световые «иглы» могут использоваться для создания носителей данных с высокой плотностью хранения информации. Это открывает перспективы для разработки более компактных и ёмких устройств хранения данных. Важным направлением исследований является создание оптических компьютеров, работающих на основе света.

Миниатюризация лазерных «игл» достигается за счет их расположения в непосредственной близости от оптического элемента, размеры которого составляют всего несколько сотен нанометров. Длина самой «иглы» не превышает нескольких длин волн света, что значительно повышает точность манипуляций на микроуровне.

Разработка самарских учёных ведется в рамках гранта РНФ «Интеллектуальная разработка трехмерных сложных оптических элементов» (№ 24-22-00044). Исследователи продолжают совершенствовать технологии формирования лазерных лучей и разрабатывают компьютерные модели для оптимизации структуры микроскопических оптических элементов.