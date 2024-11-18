Учёные выяснили, что использовать наушники более 4-х часов в день опасно для мозга

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили, что длительное использование наушников связано с рисками для здоровья. В публикации говорится, что прослушивание аудио более четырёх часов в день может привести к необратимым изменениям в функциях мозга.

В исследовании приняли участие 1800 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Участников попросили описать свои привычки использования наушников и заполнить анкеты о состоянии здоровья. Анализ данных показал, что у тех, кто проводит в наушниках более четырёх часов ежедневно, есть проблемы с концентрацией внимания, тревожностью и качеством сна.

Профессор Джеймс Хендерсон из Мельбурнского института неврологии отметил, что постоянная звуковая стимуляция нарушает естественные процессы обработки информации в мозге. Это может привести к изменениям когнитивных функций, которые в некоторых случаях оказываются необратимыми. «Мы наблюдаем тревожную тенденцию среди молодых людей, которые практически не расстаются с наушниками», — подчеркнул Хендерсон.

Доктор Сара Чан из Стэнфордского университета добавила, что 70% участников исследования отметили ухудшение качества сна при использовании наушников перед сном. Это особенно важно, так как сон играет ключевую роль в восстановлении и поддержании когнитивных функций.

Чтобы не вредить здоровью, ученые рекомендуют ограничить время использования наушников и делать регулярные перерывы. Так негативное воздействие на мозг будет минимальным. Такие меры помогут сохранить здоровье и предотвратить возможные долгосрочные последствия.