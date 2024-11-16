Учёные связали употребление яиц с улучшением памяти и снижением холестерина

Регулярное употребление от двух до четырёх яиц в неделю способствует снижению уровня холестерина в крови и может улучшать когнитивные способности, обнаружили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование основывалось на данных о здоровье и рационе питания 890 мужчин и женщин, собранных в рамках долгосрочного наблюдения, начавшегося ещё в 1988 году. Особое внимание уделялось влиянию яиц на когнитивные функции у людей среднего и пожилого возраста.

Среди женщин употребление большего количества яиц ассоциировалось с небольшим ухудшением краткосрочной и долгосрочной памяти. У мужчин, напротив, подобная связь изначально не прослеживалась. Однако дополнительный анализ спустя десятилетие показал, что мужчины, регулярно употреблявшие яйца, справлялись с когнитивными тестами лучше женщин.

Учёные объясняют этот эффект богатым составом яиц. Они содержат белки, аминокислоты, каротиноиды и витамин В4 (холин), которые поддерживают здоровье нейронов, улучшают память и снижают риск когнитивных нарушений.