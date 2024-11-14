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14 ноября, 10:03

Во Всемирный день борьбы с диабетом врач центра Минздрава назвала 5 пунктов здоровья

Врач Кононенко: Для профилактики диабета занимайтесь спортом 150 минут в неделю

14 октября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Руководитель отдела по вопросам исследований и разработок НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Кононенко в беседе с Life.ru дала пять советов по профилактике этого заболевания.

1. Придерживайтесь правильного питания с ограничением жареной и жирной пищи, кондитерских изделий, сладких напитков. Включите в ежедневный рацион достаточное количество белка и растительной клетчатки (овощей). Соблюдайте умеренность в питании. Откажитесь от алкоголя.

2. Следите за весом. При избытке веса старайтесь снизить его до нормы.

3. Занимайтесь спортом как минимум 150 минут в неделю (например, три раза по 50 минут). Включите плавание, бег, езду на велосипеде, танцы, аэробику, скандинавскую ходьбу. Увеличьте повседневную физическую активность: больше ходите пешком, делайте зарядку, по возможности сократите время, которое проводите сидя.

4. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

5. Соблюдайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки.

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А ранее Life.ru рассказывал про симптомы редкого латентного аутоиммунного диабета, или LADA. Это медленно прогрессирующее заболевание, которое возникает из-за генетической предрасположенности и влияния внешних факторов.

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Андрей Горяничев
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