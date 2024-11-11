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Регион
11 ноября, 13:43

Не всему голова: Пухляшей и диабетиков призвали не притрагиваться к белому хлебу

Врач Михалёва призвала отказаться от белого хлеба при ожирении и диабете

Вопреки русской народной поговорке, хлеб не всему голова, по крайней мере, если речь идёт о белом хлебе из муки высшего сорта. Людям, страдающим от ожирения и сахарного диабета, притрагиваться к нему вообще не стоит. К такому выводу пришла эндокринолог и диетолог Оксана Михалёва.

Врач подчеркнула, что белый хлеб способствует набору лишнего веса. Он отличается высоким содержанием крахмала и легкоусвояемых углеводов, а вот витаминов, клетчатки и других полезных микроэлементов в продукте довольно мало. Поэтому при его употреблении резко повышается уровень сахара и инсулина в крови.

«Соответственно, он способствует набору веса, и, кроме того, повышению глюкозы. Поэтому от белого хлеба нужно отказаться двум категориям — людям с ожирением и диабетом любого типа», — отметила кандидат медицинских наук.

В интервью «Газете.ru» эксперт добавила, что аналогичный негативный эффект может оказать любая выпечка из муки высшего сорта. Поэтому булочки и белый хлеб здоровым людям можно есть, но не более 150 граммов в день.

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Борис Эльфанд
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