Не всему голова: Пухляшей и диабетиков призвали не притрагиваться к белому хлебу

Вопреки русской народной поговорке, хлеб не всему голова, по крайней мере, если речь идёт о белом хлебе из муки высшего сорта. Людям, страдающим от ожирения и сахарного диабета, притрагиваться к нему вообще не стоит. К такому выводу пришла эндокринолог и диетолог Оксана Михалёва.

Врач подчеркнула, что белый хлеб способствует набору лишнего веса. Он отличается высоким содержанием крахмала и легкоусвояемых углеводов, а вот витаминов, клетчатки и других полезных микроэлементов в продукте довольно мало. Поэтому при его употреблении резко повышается уровень сахара и инсулина в крови.

«Соответственно, он способствует набору веса, и, кроме того, повышению глюкозы. Поэтому от белого хлеба нужно отказаться двум категориям — людям с ожирением и диабетом любого типа», — отметила кандидат медицинских наук.