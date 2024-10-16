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16 октября, 14:09

Сколько хлеба в день можно съедать без вреда для здоровья: Советы эндокринолога

Эндокринолог Тананакина рекомендовала есть в сутки 1-2 ломтика хлеба

Многие люди опасаются есть хлеб, особенно белый, так как он содержит много углеводов. Однако существует норма, при соблюдении которой можно сохранить здоровье. Так, врач-эндокринолог Наталия Тананакина рекомендует употреблять за сутки 1-2 ломтика весом по 30-40 граммов.

Она также подчеркнула в беседе с РИАМО, что следует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, так как он богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами и лучше подходит для контроля уровня сахара в крови. Кроме того, регулярное употребление цельнозернового хлеба способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

«Лучше отдавать предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу, так как они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и способствует поддержанию веса. Цельнозерновой хлеб имеет множество преимуществ по сравнению с белым», — отметила кандидат медицинских наук.

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Борис Эльфанд
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