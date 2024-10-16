Вкусно и полезно: Из какого мяса лучше делать котлеты

Чтобы блюда из фарша получились не только вкусными, но и полезными, необходимо использовать нежирные сорта мяса, рекомендовала нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова. По его словам, для снижения количества насыщенных жиров лучше покупать курятину, индейку или говядину.

Она также подчеркнула, что комбинация разных видов фарша поможет улучшить вкус. А для уничтожения патогенов готовить следует при внутренней температуре фарша не ниже 71 градуса. Самый быстрый способ готовки — жарка, однако при ней есть риск добавить лишние жиры.

«Котлеты при жарке часто сгорают снаружи, но не прожариваются внутри. Это связано со слишком сильным огнём. В таком случае можно добавить в сковороду с котлетами кипяток до высоты 1 см, накрыть крышкой и пропарить 10–15 минут», — рекомендовала собеседница РИА «ФедералПресс».

Готовка на пару, по её словам, поможет сохранить больше питательных веществ. В этом случае фарш получится нежным и сочным. Запеканку же лучше готовить в фольге и при температуре 180 градусов. Если разбавить фарш нарезанными овощами, то можно увеличить питательную ценность блюда, отметила нутрициолог.