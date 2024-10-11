Лучше мяса: Диетолог раскрыла неочевидную пользу паштетов

Паштеты зачастую изготавливают из печени, почек, сердец и других внутренних органов животных. При этом субпродукты содержат больше питательных веществ, чем кусок мяса. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По её словам, особенно паштеты полезны при диетическом питании.

«Внутренние органы — основные труженики нашего организма. Без печени, почек, сердца он не проживет и поэтому перераспределяет питательные вещества в первую очередь в эти органы. Минеральных веществ и витаминов в субпродуктах больше, чем в мясе», — отметила собеседница радио Sputnik.

Кроме того, в отличии от мяса, паштеты изготавливаются в измельчённой форме, что необходимо детям и людям после операции. В таком виде организму легче переварить и усвоить полезные микроэлементы, подчеркнула эксперт.