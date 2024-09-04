Их любят все: Названы продукты, ускоряющие старение

Механизм старения организма обусловлен повреждениями на клеточном и молекулярном уровне. Соответственно, негативный эффект может оказывать и неправильное питание. Об этом заявила нутрициолог Елена Башкирова. По её словам, некоторые продукты способны ускорить процесс старения.

«Если рассматривать именно питание как источник внутренних повреждений, особенно важно отметить такой процесс, как гликирование белков. Проще говоря, простые углеводы (глюкоза, фруктоза) образуют «сшивки» с белковыми структурами нашего организма», — отметила эксперт.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она перечислила продукты, ускоряющие старение. Это привычный нам всем хлеб из белой муки, а также чай с сахаром, конфеты, выпечка и сладкая газировка. Разумеется, негативно на организм влияет и алкоголь. Кроме того, нутрициолог призвала ограничить потребление жареной или приготовленной во фритюре пищи.