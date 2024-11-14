Устрицы — от стресса, краб — от запоров: Чем полезны морепродукты, на которые подсели россияне

Морепродукты можно смело назвать едой-антидепрессантом. Дело в том, что они являются источником витамина В12, а именно его не хватает людям, склонным к депрессии. Чем же полезен каждый из популярных в России морских гадов — мидия, гребешок, устрица, кальмар, Life.ru рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Чем полезны мидии?

Мясо мидий в основном состоит из легкоусвояемого белка. Также данный вид моллюсков имеет высокое содержание жира, однако это не делает их вредной пищей для тех, кто следит за уровнем холестерина и за весом. По словам Мансуровой, мидии содержат именно полиненасыщенные жирные кислоты, которые требуются для хорошей работы мозга и не откладываются в жир.

Чем полезны устрицы?

Устрицы можно назвать антистрессовыми моллюсками. Они являются настоящим кладезем витамина В12, или кобаламина.

Данный морепродукт предоставляет нашему организму белок, витамины и необходимые аминокислоты, оказывающие влияние на выработку серотонина — гормона счастья. Устрицы продлевают молодость, снимают воспаления и подлечивают имеющиеся несовершенства кожного покрова. Ирина Мансурова Врач-диетолог

Чем полезны гребешки?

По словам диетолога, всего в 84 граммах гребешков содержится 18% от рекомендованной суточной нормы потребления витамина B12 и цинка, а также более 300 мг омега-3 жирных кислот. Регулярное потребление этих питательных веществ в умеренных количествах обеспечивает правильное развитие нервной системы и может предупредить развитие психических заболеваний, депрессии.

Чем полезны осьминоги и кальмары?

Мясо осьминогов содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые могут предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А кальмары, как и их прочие собратья-моллюски, являются ценным источником витаминов В12 и В6.

Чем полезен краб?

Благодаря богатому витаминно-минеральному составу регулярное употребление крабового мяса помогает нормализовать процесс пищеварения, также крабы являются хорошей профилактикой образования вздутия и запоров. Цинк в составе крабового мяса обеспечивает нормальное функционирование мозга и здоровье костной системы, рассказала Мансурова.