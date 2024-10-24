Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:45

Живущая в морепродуктах бактерия убивает жителей США. Стоит ли опасаться россиянам?

Профессор Никифоров: Бактерия Vibrio vulnificus в России не встречается

Активизировавшаяся после недавних ураганов морская бактерия Vibrio vulnificus, убившая минимум 13 американцев, в России не встречается. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета, профессор Владимир Никифоров.

«К счастью, в наших тёплых морях эта бактерия не встречается — во всяком случае, мне о случаях заражения неизвестно. О побережье Камчатки не могу сказать, но, в принципе, температура там пониже, чем нужно для этой бактерии», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, следует проявлять осторожность, потому что бактерия живёт в морепродуктах, соответственно, может проникнуть в организм, если есть их в сыром виде. Кроме того, можно заразиться, если ступить в застойную лужу с морским содержимым или пораниться об агрессивных шипастых морских рыб, предупредил собеседник RG.ru.

Морепродукты и мясо: Кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца
Морепродукты и мясо: Кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца

Напомним, после ураганов в США выявили вспышку бактерии-убийцы. По данным Минздрава Флориды, минимум 13 человек стали жертвами инфекции Vibrio vulnificus.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Происшествия
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar