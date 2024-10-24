Живущая в морепродуктах бактерия убивает жителей США. Стоит ли опасаться россиянам?

Активизировавшаяся после недавних ураганов морская бактерия Vibrio vulnificus, убившая минимум 13 американцев, в России не встречается. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета, профессор Владимир Никифоров.

«К счастью, в наших тёплых морях эта бактерия не встречается — во всяком случае, мне о случаях заражения неизвестно. О побережье Камчатки не могу сказать, но, в принципе, температура там пониже, чем нужно для этой бактерии», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, следует проявлять осторожность, потому что бактерия живёт в морепродуктах, соответственно, может проникнуть в организм, если есть их в сыром виде. Кроме того, можно заразиться, если ступить в застойную лужу с морским содержимым или пораниться об агрессивных шипастых морских рыб, предупредил собеседник RG.ru.