Россияне стали «заедать» стресс гребешками, мидиями и кальмарами

Среди россиян растёт спрос на кальмары, гребешки, мидии и других моллюсков, причём как в ресторанах, так и дома. Как пишет РБК, всё из-за роста доходов, а также желания порадовать себя чем-нибудь необычным и вкусненьким на фоне стресса.

По данным издания, увеличение потребления морских гадов уже привело к росту их производства и импорта. Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли на 19%, а в денежном выражении продажи увеличились на 25% по сравнению в прошлым годом.

Больше всего популярен гребешок — розничные продажи выросли на 54,5% год к году, а также кальмары (рост на 50,4%) и мидии.

Рост спроса на моллюсков во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников объяснили несколькими причинами. Во-первых, в меню россиян всё чаще встречается паназиатская кухня: том-ямы, удоны, воки не только заказывают в ресторанах и сервисах доставки, но и готовят дома. Ещё одна причина — стремление россиян разнообразить рацион: потребитель в 2024 году ищет «интересные и необычные» продукты. Такие тенденции обусловлены существенным ростом доходов.

Третий фактор — во время пандемии у людей укрепился тренд «на маленькие радости»: на фоне стресса и ограничений люди радовали себя вкусной едой ресторанного уровня. Ещё немаловажную роль сыграло подорожание рыбы и креветок, что сделало моллюски более доступным источником белка.