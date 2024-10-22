В Рыбном союзе оценили риски резкого подорожания морепродуктов в РФ вслед за икрой

Уведомления от поставщиков о росте цен на рыбу и морепродукты на 15-20% не означают, что в магазинах стоимость взлетит на ту же сумму. В настоящий момент подорожание отдельных категорий товаров составляет не более 3-7%, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Рыбный союз.

Эксперты отметили, что такие письма от поставщиков — регулярная практика. Они заранее предупреждают продавцов, что будут поднимать цены в связи с инфляцией и ростом расходов. Но этом совсем не означает, что торговые сети пойдут на эти условия, заявили в союзе. Бывает так, что предложения поставщиков урезают.

«Происходящее — нормальная работа в условиях конкурентного рынка и рыночной экономики. Резкого роста цен в рознице не происходит», — высказались в организации.

Там также уточнили, что стоимость рыбы зависит от объёма мирового вылова и аквакультурного производства. Она ежегодно дорожает не только в РФ, но и в других странах. Одна из главных причин — отсутствие роста вылова в последние десять лет из-за увеличения мирового спроса.