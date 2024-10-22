В Рыбном союзе оценили риски резкого подорожания морепродуктов в РФ вслед за икрой
В Рыбном союзе подтвердили подорожание морепродуктов в России, но не на 15-20%
Уведомления от поставщиков о росте цен на рыбу и морепродукты на 15-20% не означают, что в магазинах стоимость взлетит на ту же сумму. В настоящий момент подорожание отдельных категорий товаров составляет не более 3-7%, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Рыбный союз.
Эксперты отметили, что такие письма от поставщиков — регулярная практика. Они заранее предупреждают продавцов, что будут поднимать цены в связи с инфляцией и ростом расходов. Но этом совсем не означает, что торговые сети пойдут на эти условия, заявили в союзе. Бывает так, что предложения поставщиков урезают.
«Происходящее — нормальная работа в условиях конкурентного рынка и рыночной экономики. Резкого роста цен в рознице не происходит», — высказались в организации.
Там также уточнили, что стоимость рыбы зависит от объёма мирового вылова и аквакультурного производства. Она ежегодно дорожает не только в РФ, но и в других странах. Одна из главных причин — отсутствие роста вылова в последние десять лет из-за увеличения мирового спроса.
Ранее россиянам предрекли подорожание красной икры к Новому году. Сегодня розничная стоимость килограмма этого деликатеса в России составляет 7-8 тысяч рублей. Ожидается, что цены на этот продукт продолжат расти и к новогодним праздникам превысят планку в 10 тысяч рублей. Это связано с низким уловом в текущем году, а также с увеличением спроса на продукт перед торжеством.