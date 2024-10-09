Раскрученный бренд: Эксперт развеял миф о ценности легендарного новогоднего деликатеса
Эксперт Савельев: Бренд красной икры раскрутили в голодные времена в СССР
На фоне роста цен на красную икру в Минсельхозе рассмотрят вопрос об ограничении эксперта этого продукта. Но прежде, чем это делать, необходимо понять куда и сколько вывозится икры и нужна ли она вообще другим странам. Таким мнением поделился руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радио Sputnik.
«Дело в том, что наша легендарная красная икра вообще никому не нужна, потому что во всём мире её рассматривают как внутренности. Этот бренд был раскручен в голодные времена Советского Союза, когда икру сделали деликатесом. Нам надо от этих стереотипов потихонечку избавляться. Какой же это деликатес? Это просто солёные внутренности рыбы», — отметил эксперт.
Он также добавил, что рост цен на красную икру продолжится. В большей мере это связано с неудачной путиной в этом году. Савельев напомнил, что на данный момент удалось добыть почти в три раза меньше красной рыбы и, соответственно, икры, чем в 2023-м.
«Дело в том, что лососевые мы добываем только на Дальнем Востоке. Ну еще американцы ловят на Аляске. Это единственный основной источник красной икры и у нас, и у американцев», — пояснил руководитель ИА по рыболовству.
Сегодня розничная стоимость килограмма красной икры в России составляет 7-8 тысяч рублей. Ожидается, что к Новому году цены на этот продукт превысят 10 тысяч рублей, поэтому россиянам придётся приготовить кошельки, чтобы порадовать гостей и близких деликатесными блюдами. А некоторым людям и вовсе надо исключить из рациона икру. В её составе много соли, что может создать проблемы для гипертоников или тех, кто контролирует потребление натрия.
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