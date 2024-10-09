Раскрученный бренд: Эксперт развеял миф о ценности легендарного новогоднего деликатеса

На фоне роста цен на красную икру в Минсельхозе рассмотрят вопрос об ограничении эксперта этого продукта. Но прежде, чем это делать, необходимо понять куда и сколько вывозится икры и нужна ли она вообще другим странам. Таким мнением поделился руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радио Sputnik.

«Дело в том, что наша легендарная красная икра вообще никому не нужна, потому что во всём мире её рассматривают как внутренности. Этот бренд был раскручен в голодные времена Советского Союза, когда икру сделали деликатесом. Нам надо от этих стереотипов потихонечку избавляться. Какой же это деликатес? Это просто солёные внутренности рыбы», — отметил эксперт.

Он также добавил, что рост цен на красную икру продолжится. В большей мере это связано с неудачной путиной в этом году. Савельев напомнил, что на данный момент удалось добыть почти в три раза меньше красной рыбы и, соответственно, икры, чем в 2023-м.

«Дело в том, что лососевые мы добываем только на Дальнем Востоке. Ну еще американцы ловят на Аляске. Это единственный основной источник красной икры и у нас, и у американцев», — пояснил руководитель ИА по рыболовству.