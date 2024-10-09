Ищут замену: Диетолог раскрыла, кто будет встречать Новый год без красной икорки Диетолог Мухина: Аллергикам и гипертоникам стоит отказаться от красной икры 9 октября, 03:00 Некоторые люди будут встречать Новый год без красной икры. Обложка © freepik / stockking

Несмотря на все полезные свойства красной икры, она может подходить в качестве блюда в рационе не всех людей. Диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru обратила внимание на высокое содержание соли в этом продукте, что может создать проблемы для гипертоников или тех, кто контролирует потребление натрия.

Кроме того, она противопоказана страдающим аллергией от морепродуктов. Также в последнее время наблюдается скрытая пищевая непереносимость, когда выделяемые на икру иммуноглобулины G образуют с её частичками иммунные комплексы, что вызывает аутоиммунные заболевания, добавила врач. Высокая калорийность и содержание жира в икре могут негативно повлиять на вес и уровень холестерина, что повышает риск атеросклероза.

Высокое содержание белка до 36% с одной стороны говорит о высокой пищевой ценности продукта, но не подходит больным с нарушением обмена пуринов, страдающих подагрой. Регулярное употребление икры способствует развитию этой болезни, которую ещё называют «болезнь аристократов», так как именно богатые люди часто злоупотребляют икрой Марият Мухина Врач-диетолог

В свою очередь и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина добавила к группе людей, кому икра противопоказана, страдающих проблемами с желудочно-кишечным трактом. Животный жир при чрезмерном употреблении перегружает печень и поджелудочную, которые не успевают вырабатывать желчь для эмульгации жиров. Также это традиционное лакомство на Новый год может вызвать диарею из-за переизбытка витамина Е и омега-3 жирных кислот.

Ранее сообщалось, что розничная стоимость килограмма красной икры в России составляет 7-8 тысяч рублей. Ожидается, что цены на этот продукт продолжат расти и к Новому году превысят планку в 10 тысяч рублей.