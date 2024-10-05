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Врач объяснила, с чем лучше всего подавать ароматные пельмени для лучшего усвоения

Диетолог Буданцева: Лучшие соусы для пельменей — с добавлением уксуса и кетчупа

5 октября, 04:00
Пельмени являются одним из самых популярных и любимых блюд россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoodAndPhoto

Пельмени являются одним из самых популярных и любимых блюд россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoodAndPhoto

Пельмени являются одним из самых популярных и любимых блюд россиян. Качественные пельмени полезны для всех, но для лучшего усвоения мяса необходима кислая среда. С чем лучше всего употреблять это ароматное блюда в беседе с Life.ru рассказала диетолог и преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Светлана Буданцева.

Она объяснила, что оптимальными соусами для пельменей будут те, что содержат уксус и кетчуп, так как они способствуют улучшению пищеварения. Пельмени с маслом, хотя и вкусны, усваиваются хуже.

«Правильные пельмени — небольшие, чтобы сок не вытекал. И хороши они с любым фаршем — мясным или рыбным, но обязательно качественным. Пельмени можно варить, готовить на пару или в духовом шкафу. Посыпать сыром», — объяснила специалист.

Количество пельменей, которое можно съесть без вреда для здоровья, по её словам, зависит от состава фарша и активности человека. Для людей с активным физическим трудом, например, порция пельменей будет больше, чем для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

«Сегодня продают много готовых качественных пельменей, но они не самые дешёвые. И всегда нужно следить, чтобы они были неповреждёнными, правильной формы, с плотно заделанными краями — то есть правильно приготовлены и хранились без нарушения холодового режима. А если вы хотите быть на 100% уверены в качестве пельменей, делайте их дома», — заключила диетолог.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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