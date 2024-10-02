Назван фрукт, который поможет сохранить молодость на долгие годы

Россиянам рассказали о полезных свойствах граната. Помимо большого количества углеводов в состав этого фрукта входят витамины, макро- и микроэлементы. Особенно полезно есть гранат с косточками, в которых высокое содержание клетчатки, необходимой для пищеварения. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Профилактика старения является ещё одной заслугой граната. Гранат благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы», — добавил врач.

Гранат можно употреблять внутрь не только в свежем виде, но и в качестве сока. Такой напиток поможет не заболеть в период простуд. При этом диетолог предупредил, что людям, у которых есть аллергии и повышенная кислотность желудка, надо быть осторожнее с этим продуктом.