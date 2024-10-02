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2 октября, 13:42

Назван фрукт, который поможет сохранить молодость на долгие годы

Диетолог Бобровский: Гранат благотворно влияет на молодость кожи и костную ткань

Россиянам рассказали о полезных свойствах граната. Помимо большого количества углеводов в состав этого фрукта входят витамины, макро- и микроэлементы. Особенно полезно есть гранат с косточками, в которых высокое содержание клетчатки, необходимой для пищеварения. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Профилактика старения является ещё одной заслугой граната. Гранат благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы», — добавил врач.

Назван фрукт, который лечит почти все болезни
Назван фрукт, который лечит почти все болезни

Гранат можно употреблять внутрь не только в свежем виде, но и в качестве сока. Такой напиток поможет не заболеть в период простуд. При этом диетолог предупредил, что людям, у которых есть аллергии и повышенная кислотность желудка, надо быть осторожнее с этим продуктом.

Также Life.ru ранее писал, что вещество уролитин А, содержащееся в гранатах, способствует улучшению памяти и помогает лечить болезнь Альцгеймера. Для появления устойчивого защитного барьера необходимо съедать более одного граната в день.

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freepik

Алёна Зиновьева
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